NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unilever PLC nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Der Lebensmittelhersteller habe von hohen Absatzvolumina profitiert, schrieb Analyst John Ennis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese seien stärker gestiegen als erwartet, vor allem in den Schwellenländern habe sich das Wachstum beschleunigt./bek/ck