NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever Plc vor Quartalszahlen von 4600 auf 4830 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der guten Kursentwicklung der Aktien werde das zweite Quartal nun zu einer Art Realitäts-Check, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Konsumgüter - und Lebensmittelproduzent habe reichlich Potenzial für eine Neubewertung, nicht zuletzt Dank Veränderungen des Portfolios und eines voraussichtlich stärkeren Wachstums aus eigener Kraft im zweiten Halbjahr./bek/mis