NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever NV nach Quartalszahlen von 54,40 auf 59,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei wettbewerbsfähiger geworden und das Management habe sich zuversichtlich gezeigt. Im europäischen Sektor bleibe das Papier sein Favorit./bek/miw