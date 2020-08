NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever NV auf "Buy" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die in der Presse kolportierte "Hotel California"-Steuer in den Niederlanden könnte den Konsumgüterkonzern im Falle einer Verlegung der Zentrale nach Großbritannien rund elf Milliarden Euro kosten, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe für eine solche Exit-Steuer jedoch sehr viele Barrieren./edh/ajx