NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien des Konsumgüterkonzerns Unilever von 4700 auf 4130 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Martin Deboo bleibt in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum ersten Quartal bei seiner unterdurchschnittlichen Umsatzprognose./ag/la