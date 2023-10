Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Unilever Buy

27.10.23

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Umsatzzahlen des Konsumgüterherstellers zum dritten Quartal von 5160 auf 5110 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte nahm nur kleinere Änderungen an seinen Gewinnschätzungen (EPS) vor, um die zuletzt starken Bewegungen am Devisenmarkt zu berücksichtigen./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 16:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

