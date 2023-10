Barclays Capital

Unilever Equal Weight

26.10.23

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Unilever auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 4300 Pence belassen. Analyst Warren Ackerman sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von einer Enttäuschung, da der Konsumgüterhersteller beim Umsatzwachstum aus eigener Kraft hinter der Konsenserwartung zurückgeblieben sei. Vorstandschef Hein Schumacher habe jedoch "den richtigen Punkt getroffen" und wirke glaubwürdig, was den Umgang mit den Herausforderungen des Konzerns betreffe./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 10:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 10:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com