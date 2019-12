NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever PLC nach einer Umsatzwarnung von 5030 auf 4450 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Deboo reduzierte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie. Der Konsumgüterkonzern müsse hinsichtlich des Portfolios nun härtere Entscheidungen treffen, forderte er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hier fehle es an einer klaren Haltung, wie sie etwa Nestle zeige./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2019 / 06:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2019 / 06:42 / ET



