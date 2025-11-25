DAX 25.289 +0,5%ESt50 6.162 -0,2%MSCI World 4.571 +0,1%Top 10 Crypto 8,6945 +1,1%Nas 22.878 -1,2%Bitcoin 57.311 +0,2%Euro 1,1817 +0,2%Öl 71,21 +0,4%Gold 5.180 +0,0%
Unilever Aktie

51,92 EUR -1,40 EUR -2,63 %
WKN A0JNE2

ISIN wurde kopiert
ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Unilever Hold

08:31 Uhr
Unilever Hold
Unilever plc
51,92 EUR -1,40 EUR -2,63%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Unilever auf "Hold" mit einem Kursziel von 5840 Pence belassen. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Letztere stufte der Experte ab und rät nun zum Verkauf. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever Hold

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
58,40 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
51,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Abraham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
52,10 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

08:31 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Unilever Outperform Bernstein Research
18.02.26 Unilever Sell UBS AG
18.02.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever plc

