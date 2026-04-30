Unilever Aktie
Marktkap. 106,8 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Quartalszahlen von 5840 auf 5040 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei zwar stark ins Jahr gestartet, der anhaltende Nahost-Konflikt und dessen inflationäre Auswirkungen stellten jedoch ein Risiko für das weitere Wachstum dar, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für die Absatzmärkte in den Schwellenländern, auf die rund 60 Prozent des Konzernumsatzes entfielen. Das niedrigere Kursziel reflektiere seine erhöhte Prognose für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten des Unternehmens./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Hold
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
50,40 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,49 £
|Abst. Kursziel*:
15,89%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
43,54 £
|Abst. Kursziel aktuell:
15,76%
|
Analyst Name:
Fulvio Cazzol
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,28 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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