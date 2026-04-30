Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Unilever Hold

11:26 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Quartalszahlen von 5840 auf 5040 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei zwar stark ins Jahr gestartet, der anhaltende Nahost-Konflikt und dessen inflationäre Auswirkungen stellten jedoch ein Risiko für das weitere Wachstum dar, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für die Absatzmärkte in den Schwellenländern, auf die rund 60 Prozent des Konzernumsatzes entfielen. Das niedrigere Kursziel reflektiere seine erhöhte Prognose für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten des Unternehmens./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:05 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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