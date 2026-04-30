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Marktkap. 106,8 Mrd. EUR

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ISIN GB00BVZK7T90

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Symbol UNLYF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Unilever Hold

11:26 Uhr
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
50,37 EUR 1,49 EUR 3,05%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Quartalszahlen von 5840 auf 5040 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterkonzern sei zwar stark ins Jahr gestartet, der anhaltende Nahost-Konflikt und dessen inflationäre Auswirkungen stellten jedoch ein Risiko für das weitere Wachstum dar, schrieb Fulvio Cazzol in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies gelte insbesondere für die Absatzmärkte in den Schwellenländern, auf die rund 60 Prozent des Konzernumsatzes entfielen. Das niedrigere Kursziel reflektiere seine erhöhte Prognose für die gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten des Unternehmens./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 16:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Hold

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
50,40 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
43,49 £		 Abst. Kursziel*:
15,89%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
43,54 £		 Abst. Kursziel aktuell:
15,76%
Analyst Name:
Fulvio Cazzol 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,28 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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