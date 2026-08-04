Unilever Aktie
Marktkap. 119,84 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Halbjahreszahlen von 5040 auf 5050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe das beste Mengenwachstum in einem Quartal seit mehr als 15 Jahren gemeldet und damit die Konsensprognose übertroffen, schrieb Analystin Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine Neubewertung der Aktie in naher Zukunft könnte allerdings durch die anstehende Fusion des Geschäftsbereichs Foods mit McCormick gebremst werden. Deren Abschluss werde Mitte 2027 erwartet./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 17:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Hold
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
50,50 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
47,61 £
|Abst. Kursziel*:
6,07%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Bethan Davies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,30 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever PLC
|13:11
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