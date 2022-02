Aktie in diesem Artikel Unilever plc 45,60 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Quartalszahlen von 4100 auf 4000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe das vergangene Jahr stark abgeschlossen und dürfte 2022 wie andere Branchenunternehmen ein hohes Umsatzwachstum erzielen, schrieb Analyst James Targett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings nehme der Kostendruck zu, und die Aktie sei auch nicht günstig bewertet./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2022 / 06:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.