Bernstein Research

Unilever Market-Perform

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever nach jüngsten wöchentlichen Daten des Marktforschers Nielsen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Das Wertwachstum des Konsumgüterherstellers sei positiv gewesen, wohingegen der Absatz zurückgegangen sei, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Überraschenderweise hätten die Briten ihre verkaufsfördernden Maßnahmen in den letzten zwei Wochen etwas zurückgefahren./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.12.2023 / 11:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.12.2023 / 14:00 / UTC

