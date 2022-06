NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unilever vor den am 26. Juli erwarteten Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" belassen. Das Kursziel blieb bei 4100 Pence. Analyst John Ennis erwartet laut einer am Montag vorliegenden Studie von dem Lebensmittelhersteller ein Umsatzwachstum aus eigener Kraft von etwa acht Prozent und liegt damit über der durchschnittlichen Analystenschätzung (Konsens) von 6,7 Prozent. Die Ebit-Marge im ersten Halbjahr liegt ihm zufolge bei 16,5 Prozent, was auch der Konsenserwartung entspreche./ck/ajx