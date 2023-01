Unilever Neutral

12:11 - Goldman Sachs Group Inc. Teilen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Unilever angesichts der Ernennung von Hein Schumacher zum künftigen Konzernchef auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4400 Pence belassen. Investoren hätten ihm gegenüber schon signalisiert, dass sie mit einer externen Lösung rechnen, schrieb Analyst John Ennis in einer am Montag vorliegenden Studie. Positiv sei der Zeitpunkt der Mitteilung noch vor dem Jahresbericht im Februar, denn damit weiche Unsicherheit von der Aktie./tih/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2023 / 07:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com