NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever NV vor den Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti erwartet für das zweite Quartal laut einer am Freitag vorliegenden Studie einen organischen Umsatzrückgang von 7,4 Prozent und damit mehr als zuvor. Grund sei ein schwierigeres Geschäft in Schwellenländern. Zudem belaste das maue Außerhausgeschäft unter anderem beim Eis die Halbjahres-Margen und -Erlöse./tav/knd/