NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever NV vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. Es dürfte eine Erholung erkennbar sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. In den Fokus rücke nun die Preisbildung mit Blick auf Währungseffekte./ajx/gl