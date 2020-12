NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever PLC vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4630 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für 2020/21. Die jüngsten Lockdowns sowie der Griff der Kunden in einigen asiatischen Ländern wie Indonesien, Philippinen und Thailand zu günstigeren Produkten dürften die Resultate des Konsumgüterherstellers im Schlussquart belastet haben. Die Expertin rechnet inzwischen auch mit einer langsameren Erholung im kommenden Jahr./tav/gl