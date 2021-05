NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever PLC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4200 Pence belassen. Nach den vorgelegten Zahlen aktualisierte Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie nun ihr Bewertungsmodell für den Nahrungsmittelhersteller und bezog das Aktienrückkaufprogramm ein. Sie bevorzugt jedoch die Aktie des Konkurrenten Nestle, die ihre "Top Idea" im Sektor ist./ck/ajx