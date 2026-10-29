DAX 25.792 -1,0%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.934 +0,0%Top 10 Crypto 10,25 -4,0%Nas 26.185 -1,4%Bitcoin 69.126 -0,9%Euro 1,1190 +0,0%Öl 117,5 +2,3%Gold 3.966 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Unilever Aktie

Kaufen
Verkaufen
Unilever Aktien-Sparplan
58,84 EUR +1,44 EUR +2,51 %
STU
53,62 CHF -0,27 CHF -0,51 %
BRX
finanzen.net zero
Unilever jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 123,15 Mrd. EUR

KGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A41NM1

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB00BVZK7T90

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol UNLYF

Bernstein Research

Unilever Outperform

13:11 Uhr
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
58,84 EUR 1,44 EUR 2,51%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns untermauerten die Logik der 2027 geplanten Trennung vom Lebensmittelgeschäft, schrieb Callum Elliott am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Outperform

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
58,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
48,99 £		 Abst. Kursziel*:
18,39%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
50,74 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever PLC

13:16 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 Unilever Outperform Bernstein Research
29.10.26 Unilever Sell UBS AG
28.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Unilever PLC

finanzen.net Börse Europa: STOXX 50 schwächelt am Freitagmittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start mit Abgaben
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 letztendlich steigen
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone
finanzen.net Schwache Performance in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 legt zu
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verliert am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel in London: FTSE 100 leichter
RSS Feed
Unilever PLC zu myNews hinzufügen

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.