Unilever Aktie
Marktkap. 123,15 Mrd. EURKGV 20,33 Div. Rendite 3,55%
WKN A41NM1
ISIN GB00BVZK7T90
Symbol UNLYF
Unilever Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns untermauerten die Logik der 2027 geplanten Trennung vom Lebensmittelgeschäft, schrieb Callum Elliott am Donnerstag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Unilever Outperform
|Unternehmen:
Unilever PLC
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
58,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
48,99 £
|Abst. Kursziel*:
18,39%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Callum Elliott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
50,74 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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