Bernstein Research

Unilever Outperform

13:11 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Unilever mit einem Kursziel von 5800 Pence auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen des Konsumgüterkonzerns untermauerten die Logik der 2027 geplanten Trennung vom Lebensmittelgeschäft, schrieb Callum Elliott am Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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