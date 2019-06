ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Unilever NV auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Analyst Alan Erskine passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Konsumgüterkonzern geringfügig an. Damit trage er unter anderem dem relativ schlechten Wetter in Europa im Mai Rechnung, das wohl die Nachfrage nach Eiscreme belastet habe. Die neuen Prognosen änderten aber nichts an seiner positiven Einschätzung der Aktie, zumal Unilever zuletzt seine Wettbewerbsfähigkeit erhöht habe./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2019 / 03:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.