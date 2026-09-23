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Symbol UNLYF

JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

09:46 Uhr
Unilever Overweight
Aktie in diesem Artikel
Unilever PLC
54,68 EUR 0,08 EUR 0,15%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti zog am Freitag ein vorsichtig optimistisches Fazit der Global Beauty Conference der US-Bank. Das Geschäft mit Schönheitspflege bleibe insgesamt relativ robust. Koreanische Kosmetik (K-Beauty) erfreue sich mit starken Innovationen und rasentem Entwicklungstempo global wachsender Beliebtheit und auch die westlichen Konzerne nähmen den Trend auf. Zudem gebe es immer mehr Verknüpfungen zwischen Beauty und Gesundheit. Die neu ausgerichtete Unilever beabsichtige ein Wachstum zwischen 4 und 6 Prozent, schrieb Pannuti nach einem Treffen mit Konzernchef Fernando Fernandez./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 01:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Unilever Overweight

Unternehmen:
Unilever PLC		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
46,78 £		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,00 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,49 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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09:46 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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