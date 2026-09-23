JP Morgan Chase & Co.

Unilever Overweight

09:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti zog am Freitag ein vorsichtig optimistisches Fazit der Global Beauty Conference der US-Bank. Das Geschäft mit Schönheitspflege bleibe insgesamt relativ robust. Koreanische Kosmetik (K-Beauty) erfreue sich mit starken Innovationen und rasentem Entwicklungstempo global wachsender Beliebtheit und auch die westlichen Konzerne nähmen den Trend auf. Zudem gebe es immer mehr Verknüpfungen zwischen Beauty und Gesundheit. Die neu ausgerichtete Unilever beabsichtige ein Wachstum zwischen 4 und 6 Prozent, schrieb Pannuti nach einem Treffen mit Konzernchef Fernando Fernandez./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 00:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 01:20 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOHN THYS/AFP/Getty Images