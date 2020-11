NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever NV auf "Underperform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie nach der Diskussion mit Anlegern über seine marktkonträr negative Einstufung. Er sieht beim Konsumgüterkonzern unterdurchschnittliche Wachstumsaussichten. Das Management habe kaum Optionen, denn niedrigere Margen zugunsten höherer Dynamik hinzunehmen, wäre für die Markterwartungen ebenfalls ein Schock./ag/bek