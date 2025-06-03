Unilever Aktie
Marktkap. 128,53 Mrd. EURKGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2
ISIN GB00B10RZP78
Symbol UNLYF
Unilever Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" belassen. David Hayes fasst in einer am Freitag vorliegenden Studie die abgelaufene Quartalsberichtssaison europäischer Hersteller von Lebensmitteln sowie von Haushalts- und Körperpflegewaren zusammen. Schwächer als gedachte Absatzentwicklungen bei gleichzeitig starkem Fokus der Unternehmen auf die Gewinnmargen - so lasse sich die Berichtssaison in etwa zusammenfassen, schrieb der Experte. In den USA halte die Konsumschwäche an, mit Ausnahmen bei Unilever und L'Oreal. Gleichzeitig bleibe China ein schwieriger Markt./mis/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Unilever Underperform
|Unternehmen:
Unilever plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
52,56 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
45,15 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
51,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
|10:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|13.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.25
|Unilever Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|21.07.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|01.08.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.25
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.24
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research