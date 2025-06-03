DAX 24.392 +0,1%ESt50 5.446 +0,2%Top 10 Crypto 16,67 -0,7%Dow 44.911 +0,0%Nas 21.711 +0,0%Bitcoin 101.948 +0,2%Euro 1,1685 +0,3%Öl 66,45 -0,7%Gold 3.343 +0,2%
Investment-Note für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK
Deutsche Euroshop-Aktie dennoch leichter: Gewinnplus dank positiver Bewertungsergebnisse
Unilever Aktie

Unilever Aktien-Sparplan
52,58 EUR +0,12 EUR +0,23 %
STU
45,15 GBP ±0,00 GBP ±0,00 %
LSE
Marktkap. 128,53 Mrd. EUR

KGV 23,31 Div. Rendite 3,26%
WKN A0JNE2

ISIN GB00B10RZP78

Symbol UNLYF

Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

10:01 Uhr
Unilever Underperform
Unilever plc
52,58 EUR 0,12 EUR 0,23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" belassen. David Hayes fasst in einer am Freitag vorliegenden Studie die abgelaufene Quartalsberichtssaison europäischer Hersteller von Lebensmitteln sowie von Haushalts- und Körperpflegewaren zusammen. Schwächer als gedachte Absatzentwicklungen bei gleichzeitig starkem Fokus der Unternehmen auf die Gewinnmargen - so lasse sich die Berichtssaison in etwa zusammenfassen, schrieb der Experte. In den USA halte die Konsumschwäche an, mit Ausnahmen bei Unilever und L'Oreal. Gleichzeitig bleibe China ein schwieriger Markt./mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 13:34 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Unternehmen:
Unilever plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
52,56 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
45,15 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,63 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Unilever plc

10:01 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
13.08.25 Unilever Outperform Bernstein Research
11.08.25 Unilever Outperform Bernstein Research
07.08.25 Unilever Buy Deutsche Bank AG
04.08.25 Unilever Underperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

PR Newswire Raffles Hotels & Resorts to Debut a Haven of Enchanted Glamour in Mexico
PR Newswire Accor will bring luxury hospitality to both city and country in the culturally rich region of Rajasthan
PR Newswire Accor will bring luxury hospitality to both city and country in the culturally rich region of Rajasthan
PR Newswire Fairmont Chateau Lake Louise Unveils "BASIN Glacial Waters," Opening Summer 2025
PR Newswire Accor unveils an outstanding line-up of new hotels, resorts and hospitality experiences debuting in 2025
