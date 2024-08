Jefferies & Company Inc.

Unilever Underperform

11:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 4000 auf 4100 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Den stark überdurchschnittlichen Kursanstieg der Aktie im Vergleich zum Stoxx Europe 600 führt Analyst David Hayes auf das neue Management des Konsumgüterherstellers zurück. Er sei diesbezüglich auf der "falschen Seite" des Wahrnehmungswandels gewesen, auch was die deutliche Margenerholung im ersten Halbjahr und die daher angehobenen Jahresziele betroffen habe, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Insgesamt jedoch steige sein Kursziel nur um 2 Prozent, weshalb er bei seinem Anlageurteil bleibe./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2024 / 02:43 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2024 / 02:43 / ET

