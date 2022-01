NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3400 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones bezweifelte in einer am Montag vorliegenden Studie, dass Unilever mit einer Übernahme des Konsumgütergeschäfts von GlaxoSmithKline die eigene Sparte stärker würde. Die Überschneidungen der beiden Segmente seien geringer als von Unilever angenommen./bek/ajx