NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Underweight" belassen. Die jüngsten Aussagen von Procter & Gamble im Zuge des Quartalsberichts bedeuteten auch für einige europäische Konsumgüterkonzerne nichts Gutes, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. So macht der Margenverfall bei den Amerikanern der Expertin insbesondere mit Blick auf Unilever Sorgen./tav/jha/