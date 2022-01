NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever anlässlich des Kaufgebots für die Konsumgütersparte von GlaxoSmithKline (GSK) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Da der GSK-Vorstand die Offerte über 50 Milliarden britische Pfund als zu niedrig abgelehnt habe, Unilever eine Erhöhung aber bislang verweigere, sei eine Übernahme unwahrscheinlich, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/stk