NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Unilever nach einem Pressebericht über eine Beteiligung des aktivistischen Investors Trian Partners auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Kurzfristig könnte dies dem Aktienkurs des Konsumgüterkonzerns helfen, längerfristig sei eine Wertsteigerung aber unklar, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis