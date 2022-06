NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Dank guter Preisbildung dürfte der Konsumgüterhersteller starke Umsätze ausweisen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie vor den Halbjahreszahlen. Bei den Absatzmengen sollte Unilever dem Sektor aber hinterherlaufen./ajx/edh