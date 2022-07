NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Dies schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Mittwoch vorliegenden, optimistischen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Nahrungsmittel- und Konsumgüterbranche. Besonders positiv sieht sie kurzfristig Danone und Symrise, eher negativ die schwedische Essity. Grundsätzlich sind Danone und Reckitt sowie auch L'Oreal und Nestle ihre Favoriten./ag/gl