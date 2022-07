NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Trotz Unsicherheiten über die Verbrauchernachfrage in der zweiten Jahreshälfte und der Stärke der Unilever-Aktie vor dem Zahlenausweis hat Analystin Celine Pannuti mit Blick auf die Halbjahreszahlen und den angehobenen Ausblick eine positive Kursreaktion erwartet. Angesichts einer möglichen Verschlechterung der Volumina in der zweiten Jahreshälfte und einer Konsumabschwächung, stelle sie sich jedoch die Frage über die Nachhaltigkeit einer solchen Kurserholung, schrieb sie in der am Dienstag vorliegenden Studie./ck/jha/