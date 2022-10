NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unilever auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Pence belassen. Analystin Celine Pannuti passte ihr Bewertungsmodell für den Konsumgüterkonzern an die Zahlen zum dritten Quartal an. In Erwartung eines anhaltenden Volumendrucks im vierten Quartal habe sie ihre Prognose für das organische Wachstum des laufenden Jahres leicht reduziert, schrieb die Expertin in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jha/