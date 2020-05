FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat Uniper von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 24,50 auf 30 Euro angehoben. Analyst James Brand geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass die finnische Fortum ihren Anteil am deutschen Versorger in den kommenden Jahren schrittweise weiter erhöhen wird. Die Anleger sollten nun einsteigen, und sich später im Rahmen eines "Squeeze-out" abfinden lassen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2020 / 05:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.