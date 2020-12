Aktie in diesem Artikel Uniper 27,88 EUR

Analysen Aktie in diesem Artikel anzeigen Uniper 27,88 EUR 0,07% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Uniper von 22 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Kursziel für die Aktie des Energiekonzerns beinhalte eine Übernahmeprämie, schrieb Analyst Lawson Steele in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da der Aktienkurs maßgeblich von den Plänen des Mehrheitsaktionärs Fortum abhänge, der aktuell nur am Markt zukaufen könne, falle es ihm aber schwer, die derzeitige Anlageempfehlung aufzugeben./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2020 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.