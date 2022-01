Aktie in diesem Artikel Uniper 38,58 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Uniper auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran beschäftigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie mit der Frage, ob in diesem Jahr die Zeit für ein Angebot an die verbliebenden Uniper-Aktionäre gekommen ist. Ein "Squeeze-Out" werde zunehmend wahrscheinlicher./tih/mis