Aktie in diesem Artikel Uniper 32,50 EUR

-10,17% Charts

News

Analysen

Uniper 32,50 EUR -10,17% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Uniper auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran attestierte dem Kraftwerksbetreiber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Jahreszahlen. Dies werde aber überschattet von den Risiken durch den Ukraine-Konflikt. Sie verwies dabei auch den schwachen Rubel und anziehende Gaspreise./tih/he