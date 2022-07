Aktie in diesem Artikel Uniper 8,96 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Uniper von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 20 auf 10 Euro halbiert. Seit Jahresbeginn habe die Aktie rund 80 Prozent verloren, und nun könne der Energieversorger auf baldige staatliche Hilfe sowie die Erlaubnis zur Weitergabe der gestiegenen Gaspreise hoffen, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Entschädigung für die bisherigen Verluste hält er indes für unwahrscheinlich./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 17:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.