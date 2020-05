Aktie in diesem Artikel Uniper 24,68 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Uniper von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28,50 auf 30,50 Euro angehoben. Der Großaktionär Fortum werde beim Energiekonzerns aufs Ganze gehen müssen, um deutliche Synergien zu heben, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Wartezeit werde den Aktionären der Deutschen mit einer hohen Dividendenrendite versüßt./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2020 / 23:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.