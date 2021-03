Aktie in diesem Artikel Uniper 29,68 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Ergebnisse für 2020 seien solide, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer ersten Reaktion am Donnerstag. In der Telefonkonferenz dürfte insbesondere die Dividendenpolitik des Energiekonzerns im Fokus stehen./ag/mis