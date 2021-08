Aktie in diesem Artikel Uniper 33,03 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 33,50 Euro belassen. Der Energiekonzern habe zwar leicht enttäuscht, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts seiner Gasspeicheraktivitäten aber könne der Konzern immer noch von der angespannten Angebots- und Nachfragesituation auf dem europäischen Gasmarkt profitieren./la/jha/