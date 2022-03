Aktie in diesem Artikel Uniper 18,88 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35,50 Euro belassen. Die Drohung Russlands, seine Gaslieferungen an Europa einzustellen, bedeuteten erhebliche zusätzliche Unsicherheit für die meisten europäischen Versorger, und insbesondere jene mit russischem Gas-Geschäft, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dass Uniper angesichts der aktuellen Umstände sein finanzielles Engagement bei der auf Eis gelegten Gaspipeline Nord Stream 2 abschreibe, komme indes nicht überraschend./tav/jha/