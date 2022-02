Aktie in diesem Artikel Uniper 38,38 EUR

0,34% Charts

News

Analysen

Uniper 38,38 EUR 0,34% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Uniper auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Ziele für 2022 lägen über den Erwartungen, schrieb Analyst John Musk am Montag in einer ersten Reaktion. Der Dividendeneinbruch werde aber wohl schwerer wiegen./ag/ajx