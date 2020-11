Aktie in diesem Artikel Uniper 28,30 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Uniper nach Halbjahreszahlen von 22,50 auf 22,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Alberto Gandolfi erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Annahmen für die Nettoschulden etwas und senkte gleichzeitig leicht die Schätzungen für den Energieerzeuger./bek/edh