Aktie in diesem Artikel Uniper 3,00 EUR

-0,46% Charts

News

Analysen

Uniper 3,00 EUR -0,46% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Uniper auf "Underweight" mit einem Kursziel von 2,20 Euro belassen. Analyst Javier Garrido rechnet in einem am Freitag vorliegenden Ausblick für die Versorgerbranche auf Jahre hinaus mit hohen Strompreisen. Sie seien Antrieb für das Gewinnwachstum - trotz Preisbremsen und Steuern. Garrido favorisiert RWE, Engie, Enel, EDP und Centrica. Uniper gehört jedoch zu den Papieren, die Garrido zu meiden rät. Die Verstaatlichung dürfte zeigen, wie wenig das aktuelle Kursniveau fundmaental untermauert ist, so der Experte./ag/tih