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United Internet Aktie

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25,40 EUR -0,48 EUR -1,85 %
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Marktkap. 4,47 Mrd. EUR

KGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN wurde kopiert
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WKN 508903

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ISIN DE0005089031

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Symbol UDIRF

AI Analyse

Goldman Sachs Group Inc.

United Internet Buy

11:21 Uhr
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
25,40 EUR -0,48 EUR -1,85%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 34,40 auf 34,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee nahm am Montag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor, gerade vor dem Hintergrund der angekündigten Restrukturierung der Töchter 1&1 und Ionos./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 02:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
34,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,58 €		 Abst. Kursziel*:
33,70%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,65%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
32,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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