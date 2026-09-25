United Internet Aktie
Marktkap. 4,47 Mrd. EURKGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
AI Analyse
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für United Internet von 34,40 auf 34,20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee nahm am Montag kleine Anpassungen an seinen Schätzungen vor, gerade vor dem Hintergrund der angekündigten Restrukturierung der Töchter 1&1 und Ionos./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 02:54 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Buy
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
34,20 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,58 €
|Abst. Kursziel*:
33,70%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
34,65%
|
Analyst Name:
Andrew Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
|11:21
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|11:21
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|24.06.26
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|07.07.23
|United Internet Hold
|HSBC
|17.07.19
|United Internet Underperform
|Macquarie Research
|04.12.15
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|09.09.15
|United Internet Sell
|Citigroup Corp.
|20.08.15
|United Internet Reduce
|Kepler Cheuvreux
|21.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital