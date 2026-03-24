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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

United Internet Buy

08:36 Uhr
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Internet- und Mobilfunkkonzern strebe nach einem steigenden Free Cashflow, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Sowohl das Privatkunden- als auch das Geschäftskundensegment verzeichneten ein starkes Kundenwachstum. Bisher seien keine negativen Auswirkungen durch die Künstliche Intelligenz erkennbar./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,94 €		 Abst. Kursziel*:
25,27%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,86 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,63%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

08:36 United Internet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 United Internet Buy Deutsche Bank AG
20.03.26 United Internet Buy UBS AG
19.03.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
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