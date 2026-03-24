United Internet Aktie
Marktkap. 4,78 Mrd. EURKGV 16,79
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Internet- und Mobilfunkkonzern strebe nach einem steigenden Free Cashflow, schrieb Gustav Froberg am Dienstagabend. Sowohl das Privatkunden- als auch das Geschäftskundensegment verzeichneten ein starkes Kundenwachstum. Bisher seien keine negativen Auswirkungen durch die Künstliche Intelligenz erkennbar./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 17:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Buy
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,94 €
|Abst. Kursziel*:
25,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
27,86 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,63%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu United Internet AG
|08:36
|United Internet Buy
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|20.03.26
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