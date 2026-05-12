United Internet Aktie
Marktkap. 4,75 Mrd. EURKGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
WKN 508903
ISIN DE0005089031
Symbol UDIRF
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Das Highlight der Quartalsergebnisse sei der Neukundenzuwachs der Tochter Ionos, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Zusammenfassung: United Internet Buy
|Unternehmen:
United Internet AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
27,36 €
|Abst. Kursziel*:
27,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
26,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,21%
|
Analyst Name:
Gustav Froberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
31,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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