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Marktkap. 4,75 Mrd. EUR

KGV 16,79 Div. Rendite 1,81%
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WKN 508903

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ISIN DE0005089031

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Symbol UDIRF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

United Internet Buy

08:01 Uhr
United Internet Buy
Aktie in diesem Artikel
United Internet AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Das Highlight der Quartalsergebnisse sei der Neukundenzuwachs der Tochter Ionos, schrieb Gustav Froberg am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,36 €		 Abst. Kursziel*:
27,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,21%
Analyst Name:
Gustav Froberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: United Internet AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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