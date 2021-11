NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für United Internet auf "Hold" mit einem Kursziel von 35,90 Euro belassen. Dass Unternehmensgründer und Vorstandschef Ralph Dommermuth seinen Aktienanteil auf 51 Prozent ausbauen wolle, solle dem Markt seine persönliche Überzeugung von der Werthaltigkeit des Internetkonzerns signalisieren, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/men