Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat United Internet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Kooperationsvereinbarung der United-Mobilfunktochter 1&1 mit dem Funkmastenbetreiber Vantage Towers zum Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes in Deutschland ermögliche 1&1 "wahrscheinlich einen schnelleren und möglicherweise auch günstigeren Netzausbau als von vielen bisher erwartet", schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings warte er immer noch auf vollständige Details zum Zeitplan und zu den Kosten. Daher rechnet Lee nicht damit, dass die Bekanntgabe vom Vorabend an den Erwartungen der Investoren grundsätzlich etwas ändern dürfte./gl/mis

